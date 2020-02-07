Bingöl'de tipi, Karlıova-Erzurum yolu kapatıldı, okullar tatil edildi

Bingöl’de KarlıovaErzurum yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, ilçede okullar tatil edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise kuvvetli rüzgar ve tipi etkili oldu. Valilik, KarlıovaErzurum yolunu tipi nedeniyle trafiğe kapattı.

Valilik açıklamasında, “KarlıovaErzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova’dan Erzurum istikametine giden araçlar tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir” denildi.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildiği de bildirildi.

BİNGÖL 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

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