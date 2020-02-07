Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

'Babam ve ben'

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-BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş karayolu'nda, Karşıyaka-Ekinyolu seferini yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu aniden bayıldı. Şoför Mustafa Kaya da yolcusunu, otobüsle Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanan Kaya'nın kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



BİNGÖL 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

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