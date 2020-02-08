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Bingöl’de “Şühedaya Vefa” programı

İHA

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Şühedaya Vefa" programı düzenlendi.

Bingöl’de “Şühedaya Vefa” programı

Bingöl’ün Genç ilçesinde “Şühedaya Vefa” programı düzenlendi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Genç Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği destekleriyle Genç ilçesi Kültür Merkezi’nde “Şühedaya Vefa” konulu program düzenlendi.Programa Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Tugay Komutanlığı komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe,Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen,ilçe protokolü, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, “Dünya üzerinde başka bir millet var mıdır, bu kadar şehit veren, bu kadar gazisi olan aynı zamanda hiç çekinmeden de bu kadar acıya rağmen içinden gelerek vatan sağolsun diyen bir millet diye düşündüm. Aslında bu tarz vahim hadiseleri yaşamayı ama aynı zaman şehadeti göze almayı, bu toprakları vatan edinirken bunun kararını vermiştik. Dünya üzerinde de emin olun başka bir millet yoktur. Bu karar yiğidini, gözünün bebeği yavrusunu toprağa verip de vatan sağolsun diyen ve hala vatanının bir karış toprağını vermeme uğruna ısrarla, inatla ve hakikaten büyük bir basiret ve derinlikle ülkesine sahip çıkan, vatanına, milletine sahip çıkan bir millet daha yoktur. Bu toprakların bir karışını bile ilelebet hiç kimseye vermeyeceğimizi, hiç kimsenin bu topraklara göz diktirmeyeceğimizin de sözünü burada tekrarlamış olalım. Her birimizin canını da mal olsa, evlatlarımızın canına da mal olsa, anamızın, babamızın canına da mal olsa Allah’ın izniyle bir karış toprağımızı bile vermeyeceğiz” dedi.
Genç ilçesinde çok şehit verdiklerini anımsatan Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, “Şehitlerimizin hatıraları sadece fotoğraf karelerinden ibaret değil. Genç ilçesi aslında yıllarca terörle anılan bir ilçe oldu. Genç ilçesinde can verdik, cananlar verdik, yar verdik, yardan geçtik ama bir şeye asla izin vermedik. Bu ilçemizde ezanımızın susmasına, bayrağımızın inmesine, onur ve şerefimizin ayaklar altında çiğnenmesine asla izin vermedik. Bundan geçmişten bu yana emeği geçen dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.
Şehit ailelerinin unutulmayacağını anımsatan Sözen, “Hepimizin bildiği üzere operasyondayken abisinin şehit haberini alan güvenlik korucumuz, kendisine haber verildiğinde ben asla operasyonu yarım bırakıp, abimin cenazesine gitmem. Bu operasyon sonuçlandırılıncaya kadar ve teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar buradayım diyen kahraman korucularımız var. Hepsinin ayrı ayrı kahramanlıkları var. Biz federasyon olarak şehit ailelerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum”ifadelerini kullandı.

BİNGÖL

08 Şubat 2020 Cumartesi

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