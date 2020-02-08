Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı

'Babam ve ben'

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Bingöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Bir süredir aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.FOTOGRAFLI



BİNGÖL 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

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AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

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