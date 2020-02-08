Bingöl-Erzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle, BingölErzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı.



Bingöl’de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. KarlıovaErzurum yolunda görüş mesafesinin yoğun kar ve tipi nedeniyle yer yer sıfıra indiği öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Valilik tarafından yapılan açıklamada, “BingölErzurum Devlet Yolunun 025 km arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18:20 itibari ile büyük araç trafiğine (kamyon ve tır) kapatılmıştır” denildi.

Öte yandan BingölElazığ karayolunun ise açıldığı aktarıldı.

BİNGÖL 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:48

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