Bingöl’de kar ve tipiyle mücadele Ekipler, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçları kurtardı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı, ekipler kurtardı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ve tipi dün etkili oldu. Etkili olan tipi nedeniyle zaman zaman Erzurum, Elazığ ve Muş yollarında ulaşım bugün sabaha kadar kontrollü bir şekilde sağlandı. Kar ve tipi nedeniyle hasta almaya giden ambulanslar ile bazı araçlar da yolda kalarak zor anlar yaşadı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise hem yolları açtı hem de yolda mahsur kalan araçları kurtardı.



Valilik yolların açıldığını duyurdu

Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle BingölElazığ, Muş ve Erzurum yolları da büyük araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştı. Yeni bir açıklama yapan valilik, büyük araç trafiğine kapalı olan karayollarının sabah saatleri itibariyle açıldığını duyurdu.

Yine valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri, dün itibariyle yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 252 köy yolundan 96’ısının ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kapalı olan 148 köy yolunun açılması için 11 ekibin aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürdüğü de aktarıldı.

BİNGÖL 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:47

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