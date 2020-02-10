Bingöl'de okullar tatil edildi

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.





BİNGÖL 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:37

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AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

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