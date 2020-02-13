Bingöl’de karlı yollar hasta olan çocuklar için aşıldı

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Bingöl’de 2 kardeş için seferber olan sağlık ekipleri , 5 saatlik yoğun çalışmaların ardından ateşi düşmeyen 2 kardeşe ulaşarak hastaneye nakletti.

Bingöl’de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ettiren kar yağışı, köy yollarını kapattı, kırsalda hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı olan Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde de 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşler rahatsızlandı. Yükselen ateşi düşmeyen çocukların ailesi, durumu 112 Acil Komuta Merkezindeki sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle devreye Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE) girdi.Ekipler yaklaşık 5 saatlik yoğun uğraşların ardından köye ulaştı. Köyde ilk müdahaleleri yapılan 2 kardeş, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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