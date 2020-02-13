Bingöl'de eğitime kar engeli

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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