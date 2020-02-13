Bingöl’de kar nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın ve özel eğitim kurumlarımızda 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün de il genelinde eğitime ara verilmişti.

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