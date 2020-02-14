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Bakan Pakdemirli: "Bu gece 74 firmayı ifşa edeceğiz"

İHA

Bingöl'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibariyle bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız" dedi.

Bingöl’de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibariyle bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi.
İlk olarak Bingöl Üniversitesi’nde Teknokent ve Fidanlık alanında incelemelerde bulunan Pakdemirli, Bingöl Havalimanı yanında yapılan bir entegre tesisi ziyaret etti.
Son olarak Pakdemirli, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’ne geçerek İl Sektör Toplantısı’na katıldı. Burada ülke genelindeki yatırımlarla alakalı sunum yapan Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bu gece 79 firma 99 ürün ifşa edilecek
Gıda konusunda, ifşalar konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, “Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibariyle bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye’de dört dörtlük 7’den 77’ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Pazartesi, ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyor” diye konuştu.

Fındıktan 1,5 milyar lira katkı sağlandı
Fındık üretiminden ülke ekonomisine katkı sağlandığını anımsatan Bakan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi son 2 yıldır fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi 1617 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,5 liradan arzu edenlerin kullanımına açıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Mart itibariyle başlıyor, bunu buradan duyuralım” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve kentteki kurum amirleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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