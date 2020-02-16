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Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Bingöl'de bir grup vatandaş, kent merkezinde çeşitli yerlere sokak hayvanları için yumuşatılmış ekmek bıraktı.

Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

Bingöl’de bir grup vatandaş, kent merkezinde çeşitli yerlere sokak hayvanları için yumuşatılmış ekmek bıraktı.
Bingöl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutmadı. Bir grup vatandaş, topladığı ekmekleri yumuşatarak sokak hayvanları için kent merkezindeki çeşitli noktalara bıraktı.
Ekmekleri hayvanların çok uğrak olduğu bölgelere bıraktıklarını söyleyen Cuma Karaaslan, “Çevre gönüllüleri olarak bir çalışma yaptık. Pide restoran, fırın gibi birçok işletmenin katkılarıyla aldığımız ekmekleri, hayvanların sık olduğu çeşitli bölgelere bıraktık. Amacımız hem kanatlıların hem de diğer sokak hayvanların ihtiyacını gidermek. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak hayvanlarını unutmamaları. Herkes kapısının önüne bir tabak yemek, ekmek vs. bırakırsa sokaktaki dilsiz dostlarımız aç kalmaz” diye konuştu.

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