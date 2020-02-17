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Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

DHA

BİNGÖL'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değeniyle durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi. 
Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. UydukentUzunsavat seferini yapan özel halk otobüs şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'ndeki durağa geldiği sırada koltuk değneğiyle otobüse binmek isteyen engelli genç için durdu. Karla kaplı yolda yürümekte zorluk çeken genci fark eden şoför Çökük, otobüsten inerek destek olmaya çalıştı. Genci kucağına alıp otobüse bindiren şoför Çökük'ün davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 
 

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