Engelliyi kucağında taşıyan şoför, kanseri yenmiş

Bingöl'de soğukta bekleyen engelli bir kişiyi kucağına alarak otobüse bindiren otobüsü şoförü Mahmut Çökük'ün kanseri yendiği öğrenildi.

Dün, şehir içi ulaşım taşımacılığı yapan bir halk otobüsü şoförü örnek bir davranış sergiledi. Merkez Uydukent bölgesi güzergahında çalışan Mahmut Çökük, şehir merkezine döndüğü sırada durakta yolcu almak için durdu. O sırada otobüse binmek isteyen engeli bulunan bir şahsın, zorluk yaşadığını gören Çökük, hemen harekete geçti. Şoför Çökük, engelli bireyi kucaklayarak otobüse bindirdi.

Şoför Çökük'ün yaptığı örnek davranış araç kamerasına yansırken, yolcular tarafından da takdirle karşılandı.



"Hastalık geçirdim halden anlarım"

Yaptığının insanlık vazifesi olduğunu aktaran Çökük, “21 yıldır burada şoförlük yapıyorum. 2014 yılında kanser hastalığına yakalandım ve tedavi gördüm. Geçirdiğim hastalık nedeniyle halden anladığım için engelli arkadaşı o soğukta gördüm, kucağıma aldım ve araca bindirdim. Normal bir insanlık görevimi yerine getirdim. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı eminim. Her insan bir engelli adayıdır, engelli bireylere herkesin sahip çıkması lazım” dedi.

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