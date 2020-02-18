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Bingöl’de tipi 20 köy yolunu kapattı

İHA

Bingöl'de tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl’de tipi 20 köy yolunu kapattı

Bingöl’de tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar nedeniyle, geçtiğimiz hafta yoğun olarak yağan kar sonrası tipi oluştu. Tipi nedeniyle Bingöl'de karla kapanıp açılan köy yollarından 20'si tekrar kapandı. Tipinin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri kapalı köy yolları açmak için çalışmaya başladı.
Öte yandan hava sıcaklığının bir kaç derece artmasıyla birlikte yaşanabilecek çığlara karşı dikkatli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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