Bingöl’de 2 projenin sözleşmesi imzalandı

Bingöl'de kabul edilen 2 projenin sözleşmesi imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 proje kabul edildi. Kabul edilen “Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Güçlendirilmesi” ile “Bingöl Tasarım ve Beceri Atölyeleri” projeleri için valilikte sözleşmelerin imzalanması için program düzenlendi. Vali Kadir Ekinci, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in katılımı ile projelerin protokolleri imzalandı.

İmzalanan projeyle Bingöl OSB’nin doğalgaz altyapısına kavuşturulması ve bölgenin altyapısının güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Vali Ekinci, OSB’nin doğalgaz altyapısına kavuşması ile firmaların diğer alternatif enerji kaynaklarına göre düşük maliyetli olan doğalgazı üretim süreçlerinde kullanabileceklerini, böylece hem OSB’ye yeni yatırımların çekilmesinin daha kolaylaşacağını hem de mevcut firmaların rekabet edebilirliklerinin de artacağını söyledi.

Onaylanan iki projenin toplam bütçesinin yaklaşık 7,2 milyon TL tutarında olduğunu dile getiren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, projelerin gerek sanayi altyapısına ve gerekse ajans olarak çok değer verilen insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını aktardı.

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