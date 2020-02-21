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Üçgül," 20 bin kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük"

İHA

Bingöl'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk yol açma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Üçgül," 20 bin kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük"

Bingöl’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk yol açma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Kış aylarının çetin geçtiği Bingöl’de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 3 bin 367 kilometre yol ağında 48 araç iş makinesi ve 11 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.Son haftalarda etkili olan yoğun kar nedeniyle yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle de koordineli çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıp hasta vatandaşların yardımına koştu. Ekiplerin bu kış mevsiminde şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk gelen yol açma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Karla mücadele çalışmalarının gece gündüz demeden yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Kar yağışıyla beraber hazır olan ekiplerimiz 281 köy yolu ve birçok mezrada gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 3 bin 367 kilometrelik yol ağında kar ve tipi nedeniyle defalarca kapanan köy yolunda 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük. Kış sezonu bitene kadar ekiplerimiz çalışmaları devam edecektir”dedi.

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