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Bingöl’de 20 yıllık husumet barış yemeği ile bitti

İHA

Bingöl'de 20 yılı aşkın süredir aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı.

Bingöl’de 20 yıllık husumet barış yemeği ile bitti

Bingöl’de 20 yılı aşkın süredir aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı.
Kentte ikamet eden Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında 20 yılı aşkın süre önce yaşanan bir hadiseden dolayı husumet başladı. Husumetin devam etmemesi üzerine devreye giren kanaat önderlerinin aracılığıyla barış kararı alındı. Bunun üzerine bugün iki ailenin fertleri düzenlenen yemek programıyla bir araya geldi. Barış yemeğine Alakuşten ve Sarıdağ ailelerinin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum amirleri katıldı. Yemekte, İl Müftüsü Muharrem Genç’in dua etmesinin ardından aileler husumeti bitirerek barıştı.

Yılmaz: "Kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim için bir emirdir"
Hatalardan dönmenin önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hepimiz insanız. Bizler etten, tırnaktan varlıklarız. Allah insanları yaratmış ve başından beri bir takım hatalar yapmış insanlar. Hepimizin atası olan Hz. Adem’den başlayarak bugüne kadar hata yapmayan bir kul yok. Ama önemli olan hatadan dönebilmek, tövbe edebilmek ve bir sorun varsa onu geleceğe taşımamak ve bir yerde noktalayıp geleceğe farklı bir şekilde bakabilmektir. İnsan oğlunun olduğu yerde ihtilaf bitmez. Her zaman kavga olabilir önemli olan bunları sürdürmemek. Bir yerde bunlara bir son verip geleceği birlik ve beraberlik içinde yürüyebilmek. Kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim için bir emirdir. Allah’ın bir emridir” dedi.

Vali Ekinci: “Bize düşen birlik ve beraberlik içinde olmak”
Zor zamanlardan geçildiğine değinen Vali Kadir Ekinci ise, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor, milletimiz zor zamanlar yaşıyor. İçeriden ve dışarıdan bizleri bölmek isteyen, parçalamak isteyen ezanımızla, bayrağımızla, istikbalimizle derdi olanlar var. Dolayısıyla böyle zamanlarda bize düşen birlik ve beraberlik içinde olmak, her daim kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Dolayısıyla böyle bir hassasiyeti kendi davalarında da gösteren kıymetli ailelerimize şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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