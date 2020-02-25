Bingöl’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl gönüllüler tarafından yaban hayvanları için doğada 14 farklı noktaya yem bıraktı.

Kış şartlarının son haftalarda çetin geçtiği Bingöl’de, yaban hayvanları unutulmadı. Kentte Doğal Afet Gönüllüleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Özellikle kırsal ve dağ kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini belirten Bingöl Doğal Afet Gönüllülerinden Ahmet Buzrul, “Don ve kar yağışının hakim olduğu Bingöl kırsalında ve dağlarında marketlerden, manavlardan, kuşlar ve yaban hayvanları için buğday, mısır, sebze artıkları, lokantalardan yemek artıklarını toplayıp 14 ayrı bölgeye bıraktık. Aralık, Ocak ve Şubat ayında her hafta yaptık. Yüksek dağlarda kar kalkana kadar da bu çalışmalarını sürdüreceğiz. Çetin şartlarda yaban hayvanlarının da bir canı olduğunu ve bu farkındalık çalışması ile onların yaşam alanlarını iyileştirmeye gayret gösteriyoruz. Hem de arabanın gitmediği tepelere tırmanmak bizim için spor oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.