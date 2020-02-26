Bingöl'de 10 kilo esrara 1 tutuklama

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, bir adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada 6 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-02-26 16:06:30
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