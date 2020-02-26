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Bingöl'de 10 kilo esrara 1 tutuklama

DHA


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, bir adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada 6 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-02-26 16:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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