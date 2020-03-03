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Bingöl İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

İHA

Bingöl İl Genel Meclisi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Bingöl İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

Bingöl İl Genel Meclisi, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı meclis üyeleri İl Özel İdare toplantı salonunda bir araya geldi. İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, harekata destek açıklaması yaptı.
Basatemur açıklamasında,“Suriye'de rejim güderinin yapılan son anlaşmalara uymayarak kurdukları kalleş pusu sonucu askerlerimizi şehir etmeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Yıllardır masum insanları katleden, milyonlarca insanı göç etmek zorunda bırakarak unutulmaz trajedilere sebep olan ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Hamdolsun, dün Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine gereken cevabı veren devletimiz bugün de Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğimizin kanının hesabını en sert şekilde sormaktadır ve sormaya devam edecektir” dedi.

“Bizim için ülkemizin menfaati her şeyin üstündedir”
Devletin ve ordunun yanında olduklarını aktaran Basatemur, “Bizler her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde katil rejime karşı devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Bütün gücümüzle katil rejime karşı alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasında olacağız. Çünkü bizim için ülkemizin menfaati her şeyin üstündedir. Allah'ın yardımı ve yüce milletimizin duaları ile hiçbir karanlık güç bize diz çöktüremeyecektir. Dün ve bugün bizi bölüp parçalamak isteyenler, bölgede ve dünyada yükselen bir güç olmamızı istemeyenler ilelebet başarısız olacaklardır. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde iriyiz, diriyiz, biriz ve birlikteyiz"ifadelerini kullandı.

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