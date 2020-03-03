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Bingöllü öğrencilerden deprem bölgesi Elazığ’a destek

İHA

Bingöl'de öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Bingöllü öğrencilerden deprem bölgesi Elazığ’a destek

Bingöl'de öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri Elazığ’daki depremzedelere gönderildi.
TOBB Cevdet Yılmaz İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan “İyilik Çarşısı” projesi kapsamında, müzik dinletisiyle elde edilen gelir ile öğrenci ve velilerin desteğiyle deprem bölgesi Elazığ için yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan koliler, Bingöl Belediyesi’nin tahsis ettiği kamyona yüklenerek Elazığ’a gönderildi.
Okul Müdürü Müdürü Murat Pesen,"Sene başından beri yürüttüğümüz İyilik Çarşısı projesi kapsamında Elazığ’daki depremzede aileler için bir kampanya düzenledik. Bu kampanya doğrultusunda velilerden ve gönüllülerden çeşitli yardımları topladık. Yaklaşık bir hafta önce yine depremzedeler için bir müzik dinletisi gerçekleştirmiştik. Bu amaçla topladığımız yardımları Elazığ’a gönderiyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Ceylan Tarhan ise “Elazığ’daki kardeşlerimize, ablalarımıza ve arkadaşlarımıza çeşitli yardımlar topladık. Bu yardımları, onların yaralarını sarmak için gönderiyoruz. Çok sevinçliyiz bunun için" ifadelerini kullandı.

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