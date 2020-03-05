Mehmetçik'ten köylüye helikopterli hizmet

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Bingöl’de kar nedeniyle ulaşım şartları zor olan Çalıkağıl köyüne Mehmetçik helikopterle giderek ihtiyaç malzemesi dağıttı, sağlık hizmeti verdi.

Bingöl’ün Kuzey ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyüne İl Jandarma Komutanlığı personeli, helikopterle gitti. Köye helikopterle inen jandarma ekipleri, beraberindeki sağlık personelleriyle birlikte yöre halkına hem ihtiyaç malzemesi ulaştırdı, hem de sağlık kontrolü yaptırdı.

Jandarmanın ihtiyaca göre benzer çalışmalarının sürdüreceği bildirildi.

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