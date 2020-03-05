Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, jandarma helikopteri ile gıda yardımı yapıldı. Köylüler, sağlık taramasından da geçirildi.

Yayladere'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile gıda yardımı yapıldı. Ayrıca Çalıkağıl'a götürülen sağlık ekibi, köylüleri sağlık taramasından geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Yayladere Aziz ÖNAL

2020-03-05 12:36:28



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