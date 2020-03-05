AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kardeşi avukat Kadir Yılmaz hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 49 yaşındaki avukat kardeşi Kadir Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kardeş Yılmaz'ın cenazesi memleketi Bingöl'e getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte aile, Hacılar Camii'nde taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.