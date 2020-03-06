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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de şehit ve gazi ailelerinden, Mehmetçiğe destek

İHA

Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda dev Türk bayrağı açılarak, Mehmetçik destek açıklaması yapıldı.

Bingöl’de şehit ve gazi ailelerinden, Mehmetçiğe destek

Bingöl’de şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda dev Türk bayrağı açılarak, Mehmetçik destek açıklaması yapıldı.
Bingöl Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Suriye’deki Bahar Kalkanı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Şehitlere Saygı” açıklaması düzenledi. Genç Caddesi Dörtyol saat kulesi önünde Cuma namazının ardından açıklama yapmak için toplanan şehit ve gazi aileleri dev Türk bayrağı açıp, Mehmetçiğe destek sloganları attı. Daha sonra şehit, gazi ve görevde olan Mehmetçikler için dua edildi.
BİŞHAK Başkanı Naim Tan açıklamasında, Avrupa’nın mülteci politikasını eleştirerek, "Biz 10 yıldır 5 milyon mülteciye bakıyoruz. 34 gündür birkaç bin mülteciye bakamayan Avrupa ülkeleri, onların üzerine ateş açma küstahlığı gösteriyorlar. Hani siz insan haklarına saygılıydınız, bu mu sizin insan hakları anlayışınız. Bize Suriye’de ne işiniz var diyenler, binlerce kilometre öteden gelip buraları işgal eden ABD’ye, Rusya’ya burada ne işiniz var diyemiyorlar, diyemezler. Çünkü bu içimizdeki hainler ABD’ye, Rusya’ya göbekten bağlıdırlar” dedi.

“Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz”
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise, “3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle sarılı bir kara parçasında yaşıyoruz. Buranın bedeli çok ağırdır. Geçmişten beri ta Osmanlı’dan bu yana çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Mücahid Erbakan Hoca’nın dediği gibi bir mesele Suriye olursa, bilin mesele Suriye değil, mesele Türkiye’nin kendisidir. Şuan da bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Nasıl ki Suriyeliler bizim için Çanakkale’de şehit oldularsa, bizler de bugün onların birliği için, beraberliği için kardeşliği için orada şehit olmaya gidiyoruz. Eğer biz bugün Suriye’ye gitmezsek onlar 34 ay sonra Hatay’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Mardin’de, Hakkari’de bize gelecekler. Bu oyun çok büyük bir oyun. Onun için uyanık olalım, bir olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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