Bingöl’de Narko rehber semineri

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Bingöl'de vatandaşlar uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hem şüphelilerle mücadele ediyor, hemde vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli personeller, merkeze bağlı Dik köyü kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Alanında uzman personeller, “Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele” semineri verdi.

Yeşilay Bingöl Şubesi'ninde destek verdiği seminerlerde, vatandaşlara uyuşturucunun verdiği zararlar ve geride bıraktığı olumsuzlukların tek tek anlatıldığı aktarıldı.

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