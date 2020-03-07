Bingöl’de otomobilin çarptığı eşek telef oldu

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Bingöl’de bir otomobilin çarptığı eşek telef oldu, sürücü yaralandı.

Kaza, BingölGenç Karayolu Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ADY 125 plakalı otomobil, yola çıkan bir eşeğe çarptı. Aracın çarptığı eşek kaza yerinde telef oldu, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Telef olan eşek ise karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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