Prof.Dr. Buzgan: "Korona virüsünün öldürücülük hızı şu an için yüzde 4,3"

Korona virüsünün havalar ısınmasıyla etkisinin azabileceğini ancak her yıl tekrarlanan salgınlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan Buzgan, "Korona virüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, korona virüsü ile ilgili düzenlenen programda bilgi verdi. Tarihte korona virüsü gibi birçok salgın hastalıkların etkili olduğunu anımsatan Prof. Dr. Turan Buzgan, "Korona virüsler tek zincirli, pozitif iplikçikli, zarflı RNA virüsleridir. Virüsün etrafı çıkıntılı olduğu için taca benzetilmiş. Bu yüzden taç kelimesi anlamına gelen korona ismi verilmiş. Yani taçlı virüs. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu belirtilmiştir. Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Çeşitli derecelerde solunum, midebağırsak, karaciğer, böbrek ve sinir sistemi tutumlarıyla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. Yeni korona virüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz” diye konuştu.



"Tekrarlanan salgınlara yol açabilir"

Aşısı ve spesifik tedavisi henüz olmayan bir etkenle karşı karşıya olunduğuna değinen Prof. Dr. Buzgan, “İnsandan insana bulaşması oldukça etkenin şiddetli, hastalık yapma gücü artabilir de azalabilir de. Havalar ısınınca etkisi azalabilir. İnsana uyum sağlama özelliğine göre her yıl tekrarlanan salgınlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Virüsün Türkiye’ye sıçrama durumunun olup olmadığı ile ilgili soruya cevap veren Prof. Dr. Buzgan, “Çok zor, zannetmiyorum. Teğet geçebilir ama alınan önlemlerle birlikte hastalığın seyri ve mevsimsel faktörler de önemli. Solunum sekresyonları ile bulaşma özelliği olan bir hastalıkta ve de belirtisiz enfeksiyon geçirenlerin varlığında tüm önlemlere rağmen bulaşma olabilir. Daha da önemlisi, ülkemizde görülse bile hastalığın yayılmasının kontrol altında tutulabilmesidir. Şüphelenilen durumlarda solunum yollarından alınan yeni numune ile test tekrarı gerekir” diye konuştu.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, İl Sağlık Müdürü M. Emin Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

