Vali Ekinci, “ Kapılarımız vatandaşımıza daima açıktır”

Bingöl’de vatandaşları makamında ağırlayan Vali Kadir Ekinci, “Vatandaşlarımızın huzur, güven ve sorunsuz bir ortamda yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Kapılarımız her türlü sıkıntı ve problemlerinde vatandaşımıza daima açıktır” dedi.

Vali Kadir Ekinci, her ay düzenli olarak gerçekleşen “Vatandaşla Buluşma ve Halk Toplantıları”na devam ediyor. Makamında vatandaşları ağırlayan Vali Ekinci, onların sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Ekinci, onlara çeşitli hediyeler de verdi.

Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ekinci, “Kıymetli hemşehrilerimizin huzur, güven ve sorunsuz bir ortamda yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Kapılarımız her türlü sıkıntı ve problemlerinde vatandaşımıza daima açıktır. Bu toplantılarda vatandaşımızın kendisini rahatlıkla ifade edebileceği ortamlar oluşturup sorunları ve talepleri dinliyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın devletle olan bağını daha güçlü tutmaya ve devletin imkanlarıyla yasalar çerçevesinde her türlü soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz”ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Vali Ekinci'nin kendilerini makamında kabul edip, sorunlarını dinleyerek çözüm ürettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.