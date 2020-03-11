Bingöl’de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı

İHA

Bingöl polisinin aranan şahıslar üzerine geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada 123 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 7'sinin 1 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bingöl’de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı

Bingöl polisinin aranan şahıslar üzerine geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada 123 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 7'sinin 1 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslara yönelik başlattığı çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin, geçtiğimiz ay içerisinde aralarında 1 ile 12 yıl arasında değişen şüpheliler ile toplam 207 bin TL para cezası bulunan 123 şahsı yakaladığı aktarıldı.
Yakalan şüphelilerden M.E.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer şüphelilerden M.B'nin dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay, M.T, M.Ş, T.B, M.T, M.B'nin ise konut dokunulmazlığı suçlarından 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarının olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi
Vali Ekinci, “ Kapılarımız vatandaşımıza daima açıktır”
YEREL HABERLER Vali Ekinci, “ Kapılarımız vatandaşımıza daima ...
Bingöl’de hırsızlara operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bingöl’de hırsızlara operasyon: 5 tutuklama
Prof.Dr. Buzgan: "Korona virüsünün öldürücülük hızı şu an için yüzde 4,3"
YEREL HABERLER Prof.Dr. Buzgan: "Korona virüsünün öldürücülük hızı ...
Bingöl’de yangın, ağaçlar zarar gördü
YEREL HABERLER Bingöl’de yangın, ağaçlar zarar gördü
(Görüntülü) Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de ...
Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X