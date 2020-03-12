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Bingöl’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı kutlandı

İHA

Bingöl'de "İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı yapıldı.

Bingöl’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı kutlandı

Bingöl’de "İstiklal Marşı’nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" programı yapıldı.
İMKB Bingöl Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı programı İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Garnizon Komutanı Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu. Daha sonra günün önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler olduğuna değinen Okul Müdürü Doğan Çimen, “Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin otaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bu günleri ve şahsiyetleri hatırlamak gerekir. Ne mutlu bizlere ki İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Milli Marş” olarak kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutlamak ve bağımsızlığımızın simgesi olan “İstiklal Marşı”mızın şairi, Cumhuriyet dönemi fikir ve sanat öncülerinden Mehmet Akif Ersoy gibi büyük bir şahsiyeti yâd ediyor ve onun yüksek ideallerini davasını aşkını paylaşıyoruz. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, dünyadaki en haklı, en kutsal savaşlardan birini, sömürgeciliğe karşı verilmiş ilk kurtuluş savaşını, milli haykırışı, direnişi, heyecanı anlatan eşsiz bir yapıttır. Mehmet Akif, güçlü anlatımıyla seçkin bir eser oluşturmuş, özlü dizeleriyle milletimizin, ülkesine yönelen tehditlere kararlılıkla direneceğini, bağımsızlığını koşullar ne olursa olsun koruyacağını dünyaya duyurmuştur. İmkansızlıklar içindeki halkımıza o çetin koşullarda umut, güven, inanç aşılayan bu dizeler, aynı zamanda Türk Milletinin tarihinden getirdiği yüce kişilik özelliklerini, yüksek ruhunu, saygın ve soylu duygularını, düşüncelerini betimleyen edebi bir anıttır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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