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Bingöl’de okullar dezenfekte edildi

İHA

Türkiye'de korona virüs görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'de de tüm okullarda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Bingöl’de okullar dezenfekte edildi

Türkiye'de korona virüs görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'de de tüm okullarda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde hem kurumlar hem vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Bingöl'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında okul idarecilerinin gözetiminde korona virüse karşı önleyici tedbir almak amacıyla temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.Görevli personeller okullarda sınıflar, lavabo, idari alanlar ve okuldaki tüm iç ve dış cepheleri dezenfekte etti.
Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda dezenfekte çalışmasını İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Vali Yardımcısı Fatih Kaya yerinde takip etti.
Çalışmaların 2 gündür aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Yaklaşık 2 aydır tüm dünyayı tehdit eden korona virüsle mücadele etme noktasında biz de bir çalışma başlatmış olduk. 2 gündür bu çalışmayı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bünyesindeki meslek ve teknik anadolu liselerinin kimya bölümlerinde üretilen dezenfektan malzemelerinden 10 ton sipariş ettik ve teslim aldık ve çalışmalara başladık” dedi.
Okulların gün aşırı temizleneceğini de vurgulayan Güney, “361 okulumuzun dezenfekte çalışmaları yeterli olan arkadaşlarımız tarafından başlatılmış oldu. Çok kıymetli velilerimize ve göz bebeği yavrularımıza seslenmek istiyorum. Yavrularımız emin ellerde. Tüm mücadeleyi elimizden geldiğince yapmaya devam ediyoruz. Tüm okullarımız gün aşırı bu malzemelerle dezenfekte edilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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