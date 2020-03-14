Bingöl’de otobüs terminali dezenfekte edildi

Bingöl'de toplum taşıma araçlarının yanı sıra şehirlerarası obüs terminali de dezenfekte edildi.

Çin'de başlayıp bir çok ülkeye sıçrayan son olarak ise Türkiye’de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde tüm kurumlar ilaçlama ve dezenfekte çalışmasına başladı. Tüm illerde olduğu gibi Bingöl'de de belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları toplum taşıma araçları ve parklar da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Son olarak belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfektasyon çalışması yaptı.

Dezenfekte çalışmalarının toplu alanlarda periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.

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