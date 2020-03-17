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Baharı beklerken, yarım metre kar yağdı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün hafif etkili olan gece ise etkisini arttıran kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü, 25 köy yolu kapandı

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir gecede yoğun olarak etkisini gösteren yer yer kar yarım metreye ulaştı, 25 köy yolu kapandı.

Baharı beklerken, yarım metre kar yağdı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün hafif etkili olan gece ise etkisini arttıran kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü, 25 köy yolu kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir gecede yoğun olarak etkisini gösteren yer yer kar yarım metreye ulaştı, 25 köy yolu kapandı.
Türkiye genelinde en çok kar yağışı alan yerlerden Bingöl’ün Karlıova ilçesi'nde önceki güne kadar bahar havası etkili olurken, bir günde kış tekrar geldi. İlçe dün sabah ara ara etkili olmaya başlayan gece ise etkisini arttıran kar yağışı, Karlıova’yı tamamen beyaza bürüdü. İlçede kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Araçların neredeyse kar altında kaybolduğu ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah erken saatlerde Karlıova Belediyesi "Karla Mücadele" ekipleri, kapanan ana cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
İlçede belediye olarak bahar hazırlıklarını başladıklarını ancak kar yağışıyla güne uyandıklarını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, “Biz düne kadar ilçede bahar hazırlıklarını yapıyorduk ve başlamıştık. Bu sabah yarım metre karla uyandık. Sabah itibariyle bütün caddelerimiz kapalı ve biz de sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz”dedi.
Vatandaşlardan Oğuzhan Türkoğlu ise, “Mart ayındayız ve yarım metreden fazla kar yağmış durumda. Şuan da belediyemiz karla mücadele çalışmalarını yapıyor. Bakalım ne yapacağız, Allah büyüktür” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ilçeye bağlı bulunan ve kar nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.

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