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Karlıova’da karla mücadele

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor.

Karlıova’da karla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor.
Baharı beklerken Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışının 2 gün etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele başladı. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında mahalle ve sokakları temizlerken, İlçe merkezinde de yoğun mesai harcayarak kamyonlarla ilçe dışına kar taşıyor.
Çarşı merkezinden 7080 kamyon karın ilçe dışına taşındığını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.
Aralıksız çalıştıklarını aktaran Bingöl, “Tüm mahalleleri temizledik, şimdi ilçe merkezinde kar küreme araçlarıyla karı toparlayıp ilçe dışında taşıyoruz. Şuana kadar 7080 kamyon kar ilçe dışına taşıdık. Yoğun kar yağışı ilçemizde devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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