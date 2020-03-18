Karlıova’da karla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor.

Baharı beklerken Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışının 2 gün etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele başladı. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında mahalle ve sokakları temizlerken, İlçe merkezinde de yoğun mesai harcayarak kamyonlarla ilçe dışına kar taşıyor.

Çarşı merkezinden 7080 kamyon karın ilçe dışına taşındığını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Aralıksız çalıştıklarını aktaran Bingöl, “Tüm mahalleleri temizledik, şimdi ilçe merkezinde kar küreme araçlarıyla karı toparlayıp ilçe dışında taşıyoruz. Şuana kadar 7080 kamyon kar ilçe dışına taşıdık. Yoğun kar yağışı ilçemizde devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

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