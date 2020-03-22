Bingöl'de korona virüse karşı kapsamlı temizlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl'de korona virüse karşı kapsamlı temizlik

İHA

Bingöl'de korona virüse karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

Bingöl'de korona virüse karşı kapsamlı temizlik

Bingöl'de korona virüse karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.
Bingöl Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor. Bu kapsamda merkez Genç Caddesi’nde de ekipler sabunlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasını ise Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yerinde takip etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Arıkan, “Bütün dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Biz de Bingöl Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle veteriner işleri bünyesinde toplu taşıma yerleri, duraklar ve kamusal alanlarda çok önemli dezenfekte çalışmaları yaptık. Bununla birlikte temizlik hizmetleri müdürlüğü bünyesinde şehrimizin bütün yollarının deterjanlı suyla yıkanması konusunda çalışmalar başlattık. BİSKİ Müdürlüğümüz ise depoların temizlenmesi ve klorlanması ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerimizin bu çalışmaları yaparken titizlikle dikkat etmeleri, çalışmalarını bir düzen içinde yürütmelerini söyledik. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kendilerinin evde oturmalarını rica ediyoruz. Bu önlemin hem kendileri, hem çevreleri hem de memleketimizin için önemli olduğunu söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı’mızın aldığı karara özellikle 14 gün kuralına herkesin uymasını tavsiye ediyoruz. Bunu ülke olarak, millet olarak en kısa sürede atlatacağız. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu
YEREL HABERLER Bingöl’de “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu
Bingöl'de korona virüsüne karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Bingöl'de korona virüsüne karşı sıkı denetim
Sağlıkçılardan vatandaşlara destekleri için alkışlı teşekkür
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan vatandaşlara destekleri için alkışlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X