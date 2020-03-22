Bingöl’de “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan “65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı” genelgesi doğrultusunda Bingöl'de Vali Kadir Ekinci başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.

Vali Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Ekinci, “Genelge kapsamına giren vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç oranında kolluk birimleri ve kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için ilgili arkadaşlarımız 7/24 aktif şekilde çalışacaklardır. Dünya ve ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olacak ve sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yasak kapsamındaki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak bu sıkıntılı günleri o kadar az hasarla atlatacağız inşallah. Resmi makamlar dışındaki bilgi paylaşımlarına itibar etmeyelim, kamuoyunda panik oluşturacak davranış ve paylaşımlardan uzak duralım” dedi.

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