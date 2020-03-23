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Bingöl'de korona virüsüne karşı anonslu uyarı

İHA

Bingöl'de polis ve zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek vatandaşların mecburi olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bingöl'de korona virüsüne karşı anonslu uyarı

Bingöl’de polis ve zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek vatandaşların mecburi olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ekipler çalışma yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları gezerek anons yapıyor. Bazı camilerden vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.Bir çok vatandaşın duyarlı olması nedeniyle sokağa çıkanların az olduğu kentte, 65 yaş üzerinde sokağa çıkan bazı kişiler ise uyarılarak evlerine gönderildi.
Vatandaşları bilgilendirmek için anons yapan zabıta ekipleri, kentin her tarafında anons yaparak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını aktardı.
Acil işleri olduğu için dışarı çıktıklarını aktaran vatandaşlardan Muhammet Koç, "Bingöl halkı genel olarak kurallara uyuyor. Herkes vaktinde evinde ama acil işi olan mecburi olarak çıkıyor. Belediye ekiplerimiz sürekli anons geçiyorlar, evden çıkılmaması için. Dışarıda biraz yaşlı vatandaşlarımız da var onlar da artık tedbir kapsamında uyarılıyor. İnşallah biz bu zorlu süreci atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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