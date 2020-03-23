Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bingöl İl Temsilciliğine Yusuf Baş getirildi.

Türkiye Gazetesi, TGRT ve İhlas Pazarlama'da İstanbul, Erzurum, Bayburt, Elazığ ile Konya'da uzun süre görev yapan Yusuf Baş Bingöl İl Temsilciliğine atandı.Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama İl Temsilcisi olarak göreve başlayan Baş, her zaman olduğu gibi yine tüm gayretleriyle çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini aktardı.

Türkiye Gazetesinin medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen 50 sene boyunca, istikrarlı ve kaliteli bir yayıncılık anlayışı ile başarılı hizmet verdiğini aktaran Baş,huzur veren gazetelerinin kentte her evde olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

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