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Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

DHA

Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi´nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2020-03-24 12:17:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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