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Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin

İHA

Bingöl'de bir ticari taksi şoförü korona virüsünden korunmak için araç içerisinde şeffaf kabin oluşturdu, parayı ise dezenfekte ederek almaya başladı.

Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin

Bingöl’de bir ticari taksi şoförü korona virüsünden korunmak için araç içerisinde şeffaf kabin oluşturdu, parayı ise dezenfekte ederek almaya başladı.
Çin’de ortaya çıkan dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle ilgili tedbirler ülke genelinde oluğu gibi Bingöl'de de alınıyor. Kentte kurumlar koordinesinde her türlü dezenfekte tedbirler arttırılarak devam ederken bazı esnaflarda kendi önlemlerini alıyor. Kentte taksicilik yapan Mesut Gültekin’nde 150 TL’ye mal ettiği şeffaf kabinle hem kendini hem de ticari taksiye binecek olan müşterileri olası salgına karşı korumaya çalışması dikkat çekti. Eldiven ve maske de takan taksicisi Gültekin ise aldığı paraları dezenfekte ediyor.
Bu önlemi özellikle evde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan annesi için aldığını belirten taksici Mesut Gültekin, “Sırf dışarıdan eve virüs ve mikrop götürmeyeyim diye yaptım bunu. Tabi aldığım bu önlem sayesinde taksime binen müşterilerimizin de hem evlerine hem de gidecekleri yere güvenle gitmelerini sağlıyor. Ücret için de yaptığım ayrı bölmede önce aldığım parayı dezenfekte ediyorum sonrada verdiğim ücret üstünü de dezenfekte ederek müşterimize veriyorum"dedi.
5 yıldır taksicilik yaptığını aktaran Gültekin, korona korunma kabininin 150 TL civarında bir maliyeti olduğunu dile getirerek bütün taksicilerin yaptırmasını tavsiye etti.
Müşterilerden Ahmet Hakan Vergi ise “Bugün işim gereği taksiye bindim ve çok güzel bir uygulama ile karşılaştım. Taksi şoförü kendince bir uygulama yapmış ve adını da koronadan korunma kabini koymuş. Aynı zamanda parayı verirken de alırken de dezenfekte ederek vermesi çok hoşuma gitti. Bu uygulamanın özelde Bingöl’de genelde ise tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyorum”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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