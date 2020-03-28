Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

İHA

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.

Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi’nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanları için Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM), yüz koruyucu siper üretimi başladı.Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım ve altyapı desteği çalışmalarının ardından üretime geçen merkez, 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimine geçti. Merkezdeki gönüllü öğretmenler, günlük 20 adet üretimi yapılan yüz koruyucu siperlerin kentte bulunan sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya başlandığını aktarıldı.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Mahmut Yılmaz,"Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs vakaları artmaktadır. Biz, ülke genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri bir araya gelip sağlık çalışanlarımız için siper maske üretme kararı aldık. Bu siper maskeleri de 3 boyutlu yazıcılarda tasarlayıp, çıktısını alıp sağlık çalışanlarıyla paylaşmayı planladık. Yerelde de sadece BİLSEM olarak sınırlı kalmadık. İlimizde bakanlığımıza bağlı tüm okullardaki 3D yazıcıları topladık ve maskeleri üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Bingöl’de aylık hedef 600 siper üretimi
Gönüllü öğretmenlerle üretim yaptıklarını aktaran Yılmaz, “BİLSEM’ler olarak ülke genelinde günlük hedefimiz bin tane aylık ise 30 bin tane olmak üzere planladık. İlimizde de günlük hedefimiz 20, aylık hedefimiz ise 600 adet. Tabi 3D yazıcılarımızın artmasıyla bu sayıyı arttırıp seri üretime tamamen geçmeyi planlıyoruz. Malum idari izinli olduğumuz bir dönemdeyiz, çalışanları asgari düzeyde tuttuğumuz bir dönemdeyiz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Akşamları saat 22.00’lere kadar da üretime devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Üniversitesi’nde 2 yeni merkez kuruldu
YEREL HABERLER Bingöl Üniversitesi’nde 2 yeni merkez kuruldu
(Görüntülü) Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı takside şeffaf ...
Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin
YEREL HABERLER Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin
Bingöl’de gıda işletmelerine korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de gıda işletmelerine korona virüs denetimi
Gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe yetişemiyorlar Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir süre önce hizmete giren 220 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinde, daha önce gömlek dikimi yapılırken tuluma döndüler, günlük üretim 7 bin adete çıktı Firmaya şu ana kadar 100 bin adetten fazla tulum siparişi geldiği öğrenildi
YEREL HABERLER Gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X