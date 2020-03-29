Mart'ın son günlerinde Karlıova'da kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mart'ın son günlerinde Karlıova'da kar yağışı

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Mart'ın son günlerinde Karlıova'da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.
Ülkenin birçok yerinde bahar havası tamamen hissedilirken, Karlıova ilçesinde yeniden kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova’da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Karla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, Mart ayının son günlerinde kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlardan dışarıda işi olanlar araçlarını temizledi.
Birçok yerde bahar havası olduğunu, ağaçların çiçek açtığını ancak Karlıova’da halen kar yağdığını belirten yöre sakinlerinden Şerif Yıldız, “Yağmur yağması gerekirken ilçemizde yine kar yağıyor. Her yerde ağaçlar çiçek açmış, bahar havası var ama biz hala karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor, Allah sonumuzu hayır etsin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor
YEREL HABERLER Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan ...
(Görüntülü) Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bingöl'de polislerden koronavirüs ...
Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimi 
YEREL HABERLER Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimi 
Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı
YEREL HABERLER Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi ...
Bingöl Üniversitesi’nde 2 yeni merkez kuruldu
YEREL HABERLER Bingöl Üniversitesi’nde 2 yeni merkez kuruldu
(Görüntülü) Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı takside şeffaf ...
Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin
YEREL HABERLER Taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X