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Bingöl’de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

İHA

Bingöl'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle dağıtıldı.

Bingöl’de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl’de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği desteğiyle “Ceviz Fidanı Dikim Kampanyası” devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanmaması için ceviz fidanı dağıtımı randevu sistemiyle çiftçilere tek tek verildi.
Bingöl’ün toprak ve coğrafik yapısının ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygun olduğunu belirten İl Müdürü Burhan Bahadır,"Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilimizde, geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamaktır. Bu güne kadar 195 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirilmiş, 3 bin 83 dekar alanda 283 adet kapama ceviz bahçesi tesisi kurulmuştur. 2020 yılı için 'Seninde Dikili Bir Ceviz Fidanın Olsun' şiarı ile yola çıkarak 25 bin adet ceviz fidanı Koronavirüs hastalığı nedeniyle çiftçilerimize randevu sistemi kapsamında dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılı dahil olmak üzere şimdiye kadar toplamda 220 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır. 2011 yılından itibaren projeye 1 milyon 970 bin TL'si hibe olmak üzere toplamda 2 milyon 919 bin 851 TL ödenek aktarılmıştır. Bu yıl dağıtılan 25 bin adet ceviz fidanının toplam maliyeti 250 bin TL olup, 100 bin TL'si hibedir” dedi.

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