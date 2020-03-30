Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir taksideki 2 kişi tarafından tabancayla çevreye rastgele ateş açıldı. Taksi terk edilmiş olarak bulunurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen takside bulunan 2 kişi, tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlar bazı araçlar ile iş yerlerine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araştırma başlatan polis ekipleri, taksiyi terk edilmiş buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2020-03-30 15:32:27



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