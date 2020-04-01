Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl BİLSEM tarafından 3D yazıcılarla üretilmeye başlanan yüz koruyucu siperlerin ilk 100 adedi, sağlık çalışanlarının kullanmaya başlaması için hastaneye teslim edildi.

Bingöl’de korona virüs ile mücadele kapsamında gönüllü öğretmenler 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlerin seri üretimine geçti. Geçtiğimiz haftadan bu yana üretim yapan öğretmenler, ilk 100 adet koruyucu siperinin sağlık çalışanlarına ulaştırılması için hastaneye teslimatını yaptı.

Üretilen koruyucu siperleri Bingöl Devlet Hastanesi Müdürü Zülküf Bağbars’a teslim eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenlere yoğun çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Yüz koruyucu siper üretiminde günlük 1015 arasında üretim yapan öğretmenler destek olarak iş adamlarının 2 adet 3D yazıcı aldığı bildirildi.

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