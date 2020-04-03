Nalburdan örnek davranış; müşterilerin 10 bin liralık borcunu sildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nalburdan örnek davranış; müşterilerin 10 bin liralık borcunu sildi

DHA

Nalburdan örnek davranış; müşterilerin 10 bin liralık borcunu sildi


Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nalbur Murat Tiryaki, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu sildi. 
Karlıova'da dükkanı bulunan nalbur Murat Tiryaki, konoravirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen müşterilerine, borçlarının bir bölümünü silerek, destek oldu. Ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu silen Tiryaki'nin davranışı, ilçe halkının takdirini topladı. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Murat Tiryaki, "Koronavirüs salgını yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırsever çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalburum. İşlerimizin olmamasından dolayı ancak elimden, maddi durumu iyi olmayanların borçlarını silmek geldi. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2020-04-03 17:36:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de metruk yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de metruk yapı yıkıldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı Ekipler yollarda yaptıkları uygulamada yolcuları uyararak, gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları konusunda bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler ...
Karlıova’da esnafa maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Karlıova’da esnafa maske dağıtıldı
Bingöl’de 206 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de 206 köy yolu ulaşıma açıldı
Karılova'da Nisan'da karla mücadele
YEREL HABERLER Karılova'da Nisan'da karla mücadele
(Görüntülü) Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı
Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı
Bingöl’de kar yağışı, 281 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı, 281 köy yolu kapandı
Bingöl’de araç yangını
YEREL HABERLER Bingöl’de araç yangını
(Görüntülü) Karlıova'ya 1 Nisan karı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karlıova'ya 1 Nisan karı
Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim ...
Karlıova’da Nisan'ın ilk gününde kar yağışı
YEREL HABERLER Karlıova’da Nisan'ın ilk gününde kar yağışı
Karlıova'ya 1 Nisan karı
YEREL HABERLER Karlıova'ya 1 Nisan karı
Bingöl’de “el dezenfektan noktaları” oluşturuldu
YEREL HABERLER Bingöl’de “el dezenfektan noktaları” oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X