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Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı

İHA

Bingöl Belediyesi tarafından kent merkezindeki otobüs duraklarında ve semt pazarında maske dağıtarak korona virüsüne karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı

Bingöl Belediyesi tarafından kent merkezindeki otobüs duraklarında ve semt pazarında maske dağıtarak korona virüsüne karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs salgınına karşı pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu uygulamaya geçti. Kentte Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, otobüs duraklarında, semt pazarında ve marketlerde vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Vatandaşların acil işleri olmadığı sürece sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları istendi.
Ayrıca kentte semt pazarında zabıta ekipleri, tezgahların önüne şerit çekerek sosyal mesafe düzenini sağladı.

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