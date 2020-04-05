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Bingöl'de bahar ve kış bir arada Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.

Bingöl'de bahar ve kış bir arada Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.
Nisan ayına karla giren Karlıova’da, iki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yanda bahar havası bir yandan da hala kış mevsimi yaşanan ilçede kardelen çiçekleri açmaya başladı. Kardelenlerin açtığını ancak öksüz kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Abdurrahman Bingöl, çocukların salgın nedeniyle evden çıkamadıklarını ve çiçekleri toplayamadıklarını söyledi. Bingöl, “Nisan ayında yağan kara rağmen kardelen çiçekleri yine açtı. Kardelenler boy boy verdiler ama öksüz kaldılar. Şimdi onları koparacak ne öğrenciler ne çocuklar ne de öğretmenler var. Salgından dolayı herkes evlerde, içeride. Ne olacağı da belli değil. Allah tüm ülkenin, insanların yardımcısı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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